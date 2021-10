Daniela Plotegher, de 45 anos, possuía duas anotações criminais, sendo uma por roubo e outra por abandono de incapaz. - Foto: Polícia Civil.

Publicado 21/10/2021 17:24 | Atualizado 21/10/2021 17:29

RIO DAS OSTRAS - Uma mulher foi morta a facadas, na noite desta quarta-feira (20), dentro de uma residência no bairro Recanto, em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Militar (PM), um homem identificado como R.S.C., de 47 anos, disse que recebeu uma ligação de um outro homem, identificado como C.A.G.C., também de 47 anos, informando ter um cadáver de uma mulher na casa dele.

C.A.G.C. contou aos policiais que foi até o local indicado e, com o auxílio de um chaveiro, abriu a porta da residência e encontrou o corpo de uma mulher no box do banheiro. Ele acionou a PM logo em seguida. Conforme a perícia, foi constatado que a vítima, identificada como Daniela Plotegher, de 45 anos, sofreu diversos golpes de faca e que o crime não aconteceu no mesmo cômodo em que o corpo foi encontrado. Na residência, os agentes recolheram uma faca, que supostamente foi usada como a arma do homicídio.



O corpo da mulher foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O solicitante foi encaminhado para a delegacia, ouvido e liberado. Ele possui duas anotações criminais, sendo uma por lesão corporal e outra por roubo.



A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o dono da residência seja o provável o autor do crime, já que ele não foi localizado até o momento. A ocorrência segue sendo investigada pela 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), onde o caso foi registrado como feminicídio. Daniela possuía duas anotações criminais, sendo uma por roubo e outra por abandono de incapaz.