Rinaldo Leonardo da Silva ocupa o cargo comissionado de Assessor Executivo II, com vencimentos de R$ 9.138,41 mensais. - Foto: Reprodução.

Publicado 23/10/2021 18:26 | Atualizado 23/10/2021 18:27

RIO DAS OSTRAS - Um assessor da Prefeitura de Rio das Ostras, que se envolveu em um acidente na última quinta-feira (21), não tem permissão para dirigir o veículo, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O automóvel é da Secretaria de Saúde. No momento da colisão contra uma van, o homem dirigia o carro e levava outas duas pessoas, profissionais da pasta.

A recomendação do MPRJ que proíbe o profissional de guiar o carro é uma resposta a uma ação civil pública movida por dois motoristas efetivos do município que diz que uma pessoa contratada para cargo comissionado não pode exercer a profissão de motorista. Ainda conforme o MPRJ, o profissional da categoria precisa passar por cursos e qualificações, não podendo existir o cargo de motoristas comissionados, apenas efetivos.

O motorista foi identificado como Rinaldo Leonardo da Silva. Ele ocupa o cargo comissionado de Assessor Executivo II, com vencimentos de R$ 9.138,41 mensais. As três vítimas envolvidas no acidente chegaram a ser atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foram liberadas em seguida. O veículo da prefeitura ficou parcialmente destruído com o impacto da colisão.