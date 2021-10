O prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba (PV) exonerou o então Procurador Geral do Município Anderson Huguenin e nomeou Elaine Gerk, advogada do Partido Verde, para o cargo. - Foto: Reprodução.

Publicado 28/10/2021 17:32 | Atualizado 28/10/2021 17:34

RIO DAS OSTRAS - O prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba (PV) exonerou, na última segunda-feira (25) o então Procurador Geral do Município Anderson Huguenin e nomeou Elaine Gerk, advogada do Partido Verde, para o cargo, quebrando uma promessa de campanha de ter apenas servidores municipais na gestão da cidade.

Segundo informações, a exoneração de Huguenin aconteceu após um depoimento aos vereadores municipais que apuram uma denúncia feita por ex-servidor da Secretaria de Saúde sobre irregularidades na contratação. O ex-procurador deu um parecer favorável para que a efetivação fosse realizada.

A nova Procuradora Geral de Rio das Ostras faz parte do grupo político do prefeito - são do mesmo partido - e já havia sido Procuradora da Câmara Municipal durante o mandado do vereador Vanderlan da Hora como presidente da Casa. Ele foi destituído do cargo há pouco mais de um mês, depois de uma denúncia de corrupção ativa a um fiscal da Saúde, que está sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).