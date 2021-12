De acordo com a prefeitura, a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início em abril e término em julho, conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde. - Foto: Divulgação.

De acordo com a prefeitura, a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início em abril e término em julho, conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde. Foto: Divulgação.

Publicado 16/12/2021 09:44 | Atualizado 16/12/2021 09:48

RIO DAS OSTRAS - Em meio ao aumento do número de casos de Influenza em todo o Estado do Rio de Janeiro, a prefeitura de Rio das Ostras divulgou, nesta quinta-feira (16), que não pretende retomar a campanha de vacinação contra o vírus, ainda que a procura pelo imunizante tenha expandido. Segundo o município, a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início em abril e término em julho, conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde.

"Nesse período, as doses de Influenza recebidas pelo Estado para as ações de Campanha foram aplicadas nos grupos prioritários" e todas elas foram administradas à população. Em seguida, as remanescentes, foram disponibilizadas aos moradores em geral, enquanto duraram o estoque.



Ainda conforme nota da prefeitura, as doses da vacina que sobraram estão sendo utilizadas para terminar de vacinar os acamados e não há reserva estratégica, considerando "a sazonalidade da doença e a aprovação recente da composição da nova vacina, que será produzida para 2022". Nesta quarta-feira (15), pacientes denunciaram a superlotação e demora no atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Ancora, devido ao aumento da demanda médica por conta do surto de Influenza.