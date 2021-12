Cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ocupantes do carro tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros - Letycia Rocha - Reprodução/Redes Sociais

RIO DAS OSTRAS - Um cavalo solto na pista provocou um grave acidente no final da madrugada desta quinta-feira (30) na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Rio das Ostras.

De acordo com informações, a colisão aconteceu próximo à subida da ponte que liga o bairro Costa Azul ao centro da cidade. O veículo seguia sentido centro, quando foi surpreendido pelo animal atravessando a rodovia. O condutor do carro não teve tempo de frear e acabou atropelando o cavalo.

Além do susto, os ocupantes do automóvel sofreram ferimentos leves e precisaram sem atendimentos pelo Corpo de Bombeiros. Já o cavalo, morreu no local.