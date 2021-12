Presidente da Comissão, Rodrigo Jorge Barros, irá convocar as testemunhas apresentadas na defesa de Marcelino para que sejam ouvidas - Letycia Rocha - Reprodução

Presidente da Comissão, Rodrigo Jorge Barros, irá convocar as testemunhas apresentadas na defesa de Marcelino para que sejam ouvidas - Letycia RochaReprodução

Publicado 29/12/2021 14:46

RIO DAS OSTRAS - A Câmara de Vereadores de Rio das Ostras aprovou no último dia 22, por 9 votos a 3, o prosseguimento das investigações sobre as infrações político-administrativas cometidas pelo prefeito Marcelino Borba (PV). Durante a sessão, os parlamentares Sidney Matos Filho, João Francisco e Carvalhão foram os que votaram pelo arquivamento da CEP.A Comissão Especial Processante (CEP) havia sido suspensa depois que Borba conseguiu uma liminar judicial logo após o vereador Sidney Matos Filho, relator comissão pedir o arquivamento das denúncias, através de um relatório entregue em 26 de novembro à Câmara.Na época, o parlamentar afirmou que, após leitura da defesa do prefeito, não constatou irregularidades que possam levar Marcelino a perder o mandato. A Comissão foi aberta a partir de denúncias apresentadas pelo ex-servidor municipal Diego Machado, durante a sessão do dia 3 do mesmo mês. Em decisão contrária, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) entendeu que as provas previamente apresentadas são suficientes e determinou o reinício da investigação. A partir de agora, o Presidente da Comissão, Rodrigo Jorge Barros, irá convocar as testemunhas apresentadas na defesa de Marcelino para que sejam ouvidas e poderá chamar outras caso ache necessário.