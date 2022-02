Consumidores devem ser atendidos nas agências bancárias em até 30 minutos - Letycia Rocha

Publicado 16/02/2022 17:08

RIO DAS OSTRAS - O Procon de Rio das Ostras lavrou um auto de infração contra a agência do Banco do Brasil após clientes esperarem por mais de duas horas para serem atendidos. A ação aconteceu nesta quarta-feira (16).

Com base nas leis Estaduais n° 4223/2003 e 7720/2017, os consumidores devem ser atendidos nas agências bancárias em até 30 minutos. Os fiscais constataram que o prazo de atendimento era muito superior ao estipulado na legislação. O auto de infração foi lavrado e o banco devidamente notificado para apresentar defesa dentro do prazo legal.

"Os consumidores devem exigir a senha contendo a hora de entrada no banco e após o atendimento ser concluído podem solicitar que o atendente assine e confirme o horário efetivo do atendimento, possibilitando que medidas cabíveis sejam adotadas em face ao descumprimento da lei e resguardando seus direitos", disse Rafael Macabu, coordenador do Procon.