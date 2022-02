O "Samba em Casa" foi idealizado pela MX Produções, sendo uma vertente do projeto "Samba na Rua", que acontece na cidade de Rio das Ostras desde 2019 - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 14/02/2022 11:48 | Atualizado 14/02/2022 12:11

Rio das Ostras - Dizem que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Mas, com elas, tudo pode mudar. As Filhas de Bamba chegam a Rio das Ostras mais uma vez e prometem agitar a cidade com contagiante roda de samba, novamente pelo projeto “Samba na Rua e em Casa”. A apresentação acontece no domingo, dia 20 de fevereiro, a partir das 15h, no espaço DiBôa Beach Bar, em Costazul, com entrada gratuita.

Cheias de personalidade e estilo, não é à toa que as Filhas de Bamba vêm conquistando cada vez mais admiradores por onde passam. As irmãs Giselle e Nathalia Lutterbach trazem um repertório com grandes referências do samba e da MPB em suas apresentações, transbordando carisma e alegria.

Com 10 anos de carreira, as Filhas de Bamba já passaram por diversos festivais de música e gastronomia na Região dos Lagos e fizeram abertura de shows como o Samba do Trabalhador e de artistas renomados como Zeca Pagodinho, além de se apresentarem em casas consagradas pela música brasileira como Beco das Garrafas, Cacique de Ramos e Clube Renascença.

As rodas de samba das Filhas de Bamba já são realizadas há quatro anos, inclusive com músicas autorais. No final de janeiro, pela primeira vez, elas subiram ao palco do Sesc Verão de Rio das Ostras, logo após o show da cantora Roberta Sá, e também fizeram bonito no evento, sendo um verdadeiro sucesso.

No domingo, 20 de fevereiro, nos intervalos da roda de samba, ainda haverá o som da Dj Naty Monteiro. Além disso, a apresentação será transmitida pelo canal oficial das Filhas de Bamba, no YouTube. O espaço DiBôa Beach Bar fica na Avenida Atlântica, 188 - Costazul, em frente ao Emissário.

É importante lembrar que o evento seguirá todas as restrições por conta da pandemia, com uso de álcool em gel e máscara.

PROJETO – O “Samba em Casa” foi idealizado pela MX Produções, sendo uma vertente do projeto “Samba na Rua”, que acontece na cidade de Rio das Ostras desde 2019. O projeto conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc, destinada ao setor cultural, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.

Mais informações pelas redes sociais da MX Produções, @mxproducao, @sambanaruaro e @diboabeachbar (Instagram).