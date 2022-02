O shopping de rua de Rio das Ostras recebeu o nome de "Juamir Moreira Jorge", conhecido na cidade como "Mica". Nascido em Rio das Ostras no ano 1954, foi considerado um homem simples, alegre, trabalhador, íntegro e honesto - Allexandre Costa

O shopping de rua de Rio das Ostras recebeu o nome de "Juamir Moreira Jorge", conhecido na cidade como "Mica". Nascido em Rio das Ostras no ano 1954, foi considerado um homem simples, alegre, trabalhador, íntegro e honestoAllexandre Costa

Publicado 14/02/2022 09:14

RIO DAS OSTRAS - Rio das Ostras acaba de entregar o Shopping de Rua, a tradicional feirinha da Avenida Amazonas, no Centro, um dos principais pontos de vendas de artesanato, gastronomia e itens industrializados autorizados por lei. A cerimônia aconteceu na noite de sexta (11), com a presença autoridades municipais, comerciantes e moradores.

O espaço foi construído em alvenaria, deixando para trás as estruturas frágeis de madeira. A antiga cobertura teve que ser removida por motivos de segurança e agora o local recebe telhas de cerâmica e policarbonato. A nova feirinha terá banheiros masculino e feminino abertos a quem estiver passeando no Shopping de Rua. A nova estrutura é resistente e inibe a exposição ao sol e a chuva.

Construída em alvenaria, a nova feirinha tem estilo colonial com 108 quiosques. As rampas de piso tátil e as rampas com piso intertravado darão mais acessibilidade às com deficiência. As madeiras foram todas tratadas com verniz. Para deixar o local cheio de vida, foram plantadas gramas e espécies vegetais. A Iluminação Pública foi toda revitalizada.

A história do Shopping de Rua, no Centro de Rio das Ostras, se confunde com o desenvolvimento econômico e humano da Cidade.

“É muito bom passar e ver os olhos dos nossos feirantes brilhando. Aqui é um espaço importante para o turismo da cidade e mais de cem famílias são sustentadas por este trabalho. Unimos forças para cumprir este compromisso de entregar a nova feirinha, de cara nova, e que agora se torna um próprio público do Município”, contou o prefeito Marcelino Borba.

O espaço está no coração e na memória afetiva do rio-ostrense e de quem escolhe a Cidade para morar ou visitar. Sua história é tão relevante que levou a própria população a carinhosamente apelidar uma das principais avenidas do Município, a Avenida Amazonas como “Rua da Feirinha”.

“A feirinha está na memória dos moradores e dos visitantes de Rio das Ostras. Agora entregamos um patrimônio à população, que gera emprego e movimenta a economia, além de fomentar ainda mais nosso turismo. Ainda preciso dizer que são 108 famílias trabalhando de forma digna. Não caminhamos sozinhos e por isso é importante fortalecer parcerias como a Deputada Federal Clarissa Garotinho, que tem sempre um olhar diferenciado para nossa cidade e nossa gestão”, contou Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Jovelina trabalha na feirinha há mais de 30 anos e mostrou emoção com a nova estrutura do Shopping de Rua. “Estou aqui desde 1988 e muitas histórias passam na minha cabeça e das inúmeras situações difíceis que vivi em dias de chuva. Agora ver esta estrutura toda me emociona. Foi aqui que sustentei minha família em todas estas décadas”, contou.

HOMENAGEM – O shopping de rua de Rio das Ostras recebeu o nome de “Juamir Moreira Jorge”, conhecido na cidade como “Mica”. Nascido em Rio das Ostras no ano 1954, foi considerado um homem simples, alegre, trabalhador, íntegro e honesto. Deixou um verdadeiro legado, participando de forma significativa na emancipação rio-ostrense, tendo sempre destaque na música, como intérprete de samba enredo.

Ainda jovem, se tornou um dos ícones no Carnaval da Cidade. “Mica” era casado, tendo três filhos que moram e prestam serviços em Rio das Ostras. Faleceu em 2018.