Os candidatos serão selecionados de acordo com o perfil socioeconômico. - Celso Ávila

Os candidatos serão selecionados de acordo com o perfil socioeconômico.Celso Ávila

Publicado 11/02/2022 08:49

RIO DAS OSTRAS - As inscrições para o Pré-Universitário Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Rio das Ostras já começaram e podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro com o preenchimento do formulário disponível no link https://forms.gle/EGRHo7n2rphHAmey7 . O curso, com aulas gratuitas, oferece 200 vagas e é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. Não há taxa para participar do processo seletivo.

Os candidatos serão selecionados de acordo com o perfil socioeconômico. As 200 vagas oferecidas serão distribuídas em duas turmas no período noturno, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h. O curso será realizado de forma remota e, posteriormente, assim que for autorizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFF, na modalidade presencial.

No curso são ofertadas aulas de Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Português e Literatura, Redação, Atualidades, além de Oficinas de Revisão. Quem tiver dúvidas sobre o processo seletivo deve encaminhar e-mail para o endereço eletrônico [email protected]

Para participar do processo seletivo é preciso ter um e-mail pessoal do gmail (Google), ler e conhecer o edital, ter domínio da internet. As aulas do curso do Pré-Universitário Social da UFF Rio das Ostras estão previstas para começar no dia 14 de março.

RESULTADO E MATRÍCULAS – A divulgação do processo seletivo será no dia 23 de fevereiro, com envio dos resultados pelo e-mail – A divulgação do processo seletivo será no dia 23 de fevereiro, com envio dos resultados pelo e-mail [email protected] Os selecionados devem fazer a matrícula entre os dias 24 de fevereiro e 10 de março. Haverá lista de espera para preenchimento de vagas remanescentes.

No ato da matrícula, devem ser enviados os seguintes documentos no formato PDF: assinatura do Termo de Compromisso em assistir as aulas; comprovante de residência em Rio das Ostras; Registro Geral (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); Declaração de Rendimento, devidamente preenchida e assinada.