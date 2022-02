Quem não efetuar a matrícula deixará a vaga aberta para outra pessoa que pode ser usuário do CIC ou da comunidade - Divulgação

Quem não efetuar a matrícula deixará a vaga aberta para outra pessoa que pode ser usuário do CIC ou da comunidadeDivulgação

Publicado 11/02/2022 08:47

RIO DAS OSTRAS - A Prefeitura de Rio das Ostras informa que os inscritos no projeto Vida em Movimento devem efetuar as matrículas nos dias 16 e 23 de fevereiro (quartas-feiras), de 9h às 16h, no Centro Integrado de Convivência Dr. Gilberto Barcellos, no Nova Esperança (CIC). A unidade fica na Travessa Francisco Mattos, nº 88. Quem não efetuar a matrícula deixará a vaga aberta para outra pessoa que pode ser usuário do CIC ou da comunidade.

As inscrições foram feitas previamente para que a Administração Municipal garantisse a realização do projeto em Rio das Ostras. Agora, os inscritos precisam confirmar sua participação por meio da matrícula.

Os participantes devem apresentar os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de residência e atestado médico para as aulas de ginástica.

O Projeto Vida em Movimento tem por objetivo democratizar o acesso a atividades esportivas para jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que convivem com alguma vulnerabilidade social. Garante ao beneficiado o direito à cidadania e à inclusão social, contribuindo para a melhora da forma física e da saúde, apontando o esporte como direito social.

O projeto acontecerá pelo período de um ano nas dependências do CIC de Nova Esperança e ofertará aulas de ginástica, funcional e dança. O Vida em Movimento foi desenvolvido pelo Instituto Casa do Pai por meio de Emenda Parlamentar destinada a Rio das Ostras pelo Deputado Federal Luiz Lima, e conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras por meio da Secretaria de Assistência Social.