Para o Soul da Casa, Bruno Pirozi preparou o show "Calma"Divulgação

Publicado 11/02/2022 11:03

RIO DAS OSTRAS - O cantor e compositor Bruno Pirozi aceitou o desafio de apresentar seu primeiro show solo por meio do projeto Soul da Casa. “Calma” é o nome da apresentação do músico que acontece no dia 17 de fevereiro, quinta-feira, às 20h, no Teatro Popular de Rio das Ostras.

Intuitivo na composição de suas apresentações, o músico já pisou no palco do Teatro Popular de Rio das Ostras com projetos que até hoje são lembrados por quem esteve na plateia. Bruno construiu a sua trajetória em parceria com outros artistas. A junção de mãos e ideias para formar um único show sempre foi o que mais atraiu a atenção do cantor.

Para o Soul da Casa, Bruno Pirozi preparou o show “Calma” que traz, além da canção de mesmo nome, gravada por Marisa Monte, composições de Filipe Catto, Almério, Martins, Moska, Lenine, Caetano Veloso, entre outros.

“Não tenho o desejo de impactar ninguém com roteiros e fórmulas para dar aquele ‘ar’ de profissionalismo. Quero somente cantar e apresentar letras com as quais eu possa conversar com a plateia. Cantar coisas que falam de mim para o outro. Algo quase genuíno. Quem convive comigo perceberá que será quase eu falando de mim mesmo por meio das músicas”, disse.

No show, Bruno convidou o pianista Maurício Libardi, no violão e guitarra Rodopho Mendes, e na percussão Juninho da percussão.

SERVIÇO

“Calma” – Bruno Pirozi – Soul da Casa

Local: Teatro Popular de Rio das Ostras

Endereço: Avenida Amazonas, s/nº, Centro (rua da Feirinha).

Horário: 20h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia e antecipado).

Informações: (22) 99779-2132 ou (22) 999884433

Os ingressos podem ser comprados via pix com o CNPJ 34.052.105/0001-06. Em seguida, enviar o comprovante para o número (22) 99779-2132 com o nome completo. Para quem optar por essa forma de compra, os ingressos ficarão disponíveis para retirada na bilheteria do Teatro Popular meia hora antes do início do show.