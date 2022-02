Os sete anos da equipe R.O de Futevôlei serão comemorados com um torneio que promete reunir mais de 100 atletas - Divulgação

Publicado 11/02/2022 08:52

RIO DAS OSTRAS - O Esporte promete agitar as areias das praias de Rio das Ostras neste final de semana. Grandes encontros reúnem atletas de Frescobol e Futevôlei e acontecem no sábado (12) e no domingo (13) Os eventos são apoiados pela Prefeitura de Rio das Ostras por intermédio da Subsecretaria de Esporte e Lazer.

O Open de Frescobol é organizado pela Associação de Frescobol de Rio das Ostras (AFRO) e será realizado nas areias da Praia do Bosque, nas quadras próximas do quiosque do Pica Pau. O torneio reunirá cerca de 80 atletas, nas categorias masculino, feminino e mista, vindos de várias partes do estado do Rio de Janeiro. Os jogos ocorrem no sábado e domingo, com início às 08h.

FUTEVÔLEI – A Praia do Bosque também recebe outro evento esportivo no final de semana. Os sete anos da equipe R.O de Futevôlei serão comemorados com um torneio que promete reunir mais de 100 atletas. No sábado estão marcadas partidas do Torneio Interno, a partir das 08h, com premiação de troféus e brindes.

À tarde acontecem o Torneio Misto (categoria livre), a partir das 13h, e a Futredinha, que começa às 16h. As duas competições terão premiação em dinheiro. No domingo pela manhã, será realizado o Torneio de Futevôlei (categoria livre), com início às 08h e premiação de troféus e R$ 2 mil. Logo depois, às 11h, ocorre o Torneio de Futevôlei intermediário, também com premiação em dinheiro.

Os dois eventos esportivos são apoiados pela Prefeitura de Rio das Ostras por intermédio da Subsecretaria de Esporte e Lazer.