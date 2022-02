Durante a ação, foram apreendidos pinos de cocaína e dinheiro - Letycia Rocha

Publicado 15/02/2022 12:19 | Atualizado 15/02/2022 12:28

RIO DAS OSTRAS - Um adolescente de 15 anos, identificado como M.D.S.M., foi apreendido com uma carga de drogas na noite desta segunda-feira (15) no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.

A Polícia Militar recebeu informações de que elementos estariam traficando na rua Luiz Ribeiro com a rua Santa Luzia. Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até o local e efetuaram um cerco tático. Ao perceberem a presença dos militares, três pessoas entraram em fuga e acabaram sendo capturadas.

Com o menor, a guarnição apreendeu 8 buchas de maconha e R$ 120 em espécie. Ele indicou um local onde uma carga com 15 pinos de cocaína e um celular estavam escondidos. Com outros dois jovens, de 16 e 17 anos, os agentes arrecadaram R$ 164 em espécie. Em buscas no terreno, foram encontrados mais 35 pinos de cocaína.

O trio foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde o adolescente foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas e, os outros dois, ouvidos e liberados.