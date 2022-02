Entre o Norte Fluminense e a Baixa Litorânea, é possível encontrar dois destinos turísticos imperdíveis, Macaé e Rio das Ostras, cidades fronteiriças repletas de praias, sítios arqueológicos, trilhas e gastronomia histórica - Jorge Ronald

RIO DAS OSTRAS - Entre o Norte Fluminense e a Baixada Litorânea, é possível encontrar dois destinos turísticos imperdíveis, Macaé e Rio das Ostras, cidades fronteiriças repletas de belezas naturais e cenário histórico cultural. O trajeto é fácil e seguro através dos municípios BR-101/RJ, pela Arteris Fluminense. Aos turistas que pensam em conhecer ambas as cidades, o acesso à Macaé está no km 144 ou km 169 e à Rio das Ostras no km 190 da BR-101/RJ.

Quem visita o Norte Fluminense, não pode deixar de conhecer a Vila de Sana, na serra Macaense, local repleto de igrejas históricas, cachoeiras e sítios arqueológicos. Aos que prezam pelo contato com a natureza, é o destino ideal pela diversidade de trilhas em meio aos biomas da Mata Atlântica. No trecho, é possível visitar o Pico Peito de Pombo, com cerca de 1,4 mil de altura e vista estonteante do Litoral Fluminense. A região também é conhecida pelas cachoeiras, das quais se destacam as de Escorrega, Pai, Mãe, Filho e Sete Quedas, opções alternativas para os banhistas que preferem água doce.

Por sua vez, a cidade milenar de Rio das Ostras, cerca de 4 mil anos, carrega consigo marcos históricos, por seu solo repleto de sambaquis – sítios arqueológicos pré-históricos. Às sociedades, local-se na região, o Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, inaugurado em 1998. fósseis humanos e de animais e formações rochosas características.

A história também se destaca nas belezas naturais de Rio das Ostras. Na região, encontra-se o Monumento Natural dos Costões Rochosos, datado há cerca de 2 bilhões de anos, são blocos rochosos monumentais que moldam parte da costa litorânea.

Macaé e Rio das Ostras são municípios que movimentam aos turistas variedade de destinos, contato com a natureza, gastronomia regional e belas praias, como a família da Praia de Costa Azul (Rio das Ostras), locais ideais para mover com a ou para quem busca por aventura em meio à Mata Atlântica.

