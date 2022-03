Servidores participam de cursos depois de tomar posse - Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 15/03/2022 10:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras nomeou mais 70 profissionais para compor o Quadro Permanente de Pessoal do Município e atuar na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. A nomeação foi publicada na última quarta-feira, dia 9, na edição número 1426 do Jornal Oficial.

Os nomeados deverão assinar o Termo de Posse, com a apresentação dos documentos exigidos, conforme Anexo III do edital da portaria 0232/2022, no prazo máximo de 20 dias.

Foram convocados aprovados nos cargos de Auxiliar de Cuidados Escolares, Auxiliar de Secretaria Escolar, Monitor de Transporte Escolar, Professor de 30 horas e de diversas especialidades como Língua Portuguesa, Matemática e História, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Secretário Escolar, Bibliotecário e Psicopedagogo, entre outros.

FORMAÇÃO CONTINUADA – Logo após a assinatura do Termo de Posse, os novos servidores terão à disposição cursos que apresentam o trabalho já desenvolvido pela Secretaria de Educação de Rio das Ostras e trazem contribuições formativas para cada uma das áreas. Para a gerente de Formação e Avaliação, Valéria Bragança, é de fundamental importância que esses servidores se sintam acolhidos na Rede Municipal.

“Os novos servidores chegam para somar e fazer a diferença na construção de uma educação cada vez melhor. Acreditamos que, conhecendo o que já é desenvolvido e as atribuições de cada cargo, podem se integrar mais facilmente e contribuir com suas experiências”, disse Valéria.

Para estes cursos, especificamente, os servidores serão automaticamente inscritos pela Gerência de Formação Continuada no ato da apresentação à Secretaria.

Destinados aos demais servidores, o Núcleo de Gestão Pedagógica oferta, ainda, uma série de cursos e Trilhas Formativas para capacitar os profissionais e a comunidade em geral.

Com carga horária de 60 horas, o curso Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE é feito em parceria com o Ministério da Educação -MEC e tem por objetivo contribuir para a melhoria da gestão do dinheiro destinado aos estabelecimentos de ensino beneficiários dos recursos do Programa.

O curso Moodle tem o objetivo de apresentar as atividades e recursos disponíveis na plataforma Moodle, utilizada pelos alunos e professores no Ambiente Virtual de Aprendizagem [email protected] Aluno. Em formato teórico-prático, visa instrumentalizar os professores e o público em geral quanto ao uso da plataforma.

TRILHAS FORMATIVAS - Diversos temas são apresentados nas Trilhas Formativas. Entre esses estão “Relações Intra e interpessoais: Autoconhecimento e empatia”; “Aprendizagem significativa no ensino híbrido”; “Uma prática pedagógica antirracista através da contação de histórias com representatividade negra e indígena”; “O uso pedagógico da linguagem fotográfica”, entre outras.

Todas as Trilhas Formativas são auto instrutivas, na modalidade EAD, e tem carga horária de 5, 10, 15 e 20 horas. As inscrições devem ser feitas no Portal da Educação, na página da gerência de Formação Continuada em https://educacao.riodasostras.rj.gov.br.