A montagem teatral se passa em uma Unidade Planetária de Atendimento (UPA), um pronto-socorro para estrelas, cometas e planetas, onde trabalham a sábia estrela anciã, Dr. Salud, e seus assistentes Celeste e Salvador - Divulgação

Publicado 15/03/2022 08:00

Rio das Ostras - O Projeto Formação, Arte e Sustentabilidade nas Escolas (FASES) tem por base a metodologia que articula cultura, educação, meio ambiente e acessibilidade em ações de fortalecimento do ambiente escolar. Com a circulação de montagem teatral nas escolas, o espetáculo “UPA – Uma Aventura Cósmica” chegará ao município de Rio das Ostras, com apresentações nos dias 16 e 17 de março.



O projeto FASES, realizado pela produtora Universus, apoiado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Enel, estende-se ao longo de todo o mês de março com atividades on-line e presenciais que beneficiarão um total de 250 escolas em 51 municípios do Rio de Janeiro. Com a realização de um seminário on-line e o projeto prevê a distribuição de livro temático para professores e educadores, além da circulação do espetáculo.



Com os atores Nady Oliveira, Marcos Camelo, Cecília Viegas e Beto Vandesteen, a montagem teatral se passa em uma Unidade Planetária de Atendimento (UPA), um pronto-socorro para estrelas, cometas e planetas, onde trabalham a sábia estrela anciã, Dr. Salud, e seus assistentes Celeste e Salvador. Em um dia de aparente folga, os três são surpreendidos com a chegada de uma paciente inesperada, a Terra. Nesta aventura cósmica, Dr. Salud, Celeste e Salvador são convidados a conhecer mais sobre o nosso planeta. Flávia Fernandes assina texto e direção do espetáculo com o jornalista e escritor Thiago Andrade.







Seminário on-line



O I Seminário FASES para Professores ocorre de 28/03 a 01/04. On-line, gratuito e aberto para professores de todos os níveis de ensino, o seminário será composto por palestras e rodas de conversa com pesquisadores, professores e gestores da Educação e da Cultura, além de oficinas de formação em educação ambiental. Serão também homenageados educadores com práticas inovadoras na área da Educação Ambiental. As inscrições estão disponíveis no site do projeto ( Para a diretora geral Priscylla Mesquita, a articulação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil são fundamentais para a efetivação de políticas que integrem Educação, Cultura e Meio Ambiente. “Quando os esforços se unem na mesma direção, o resultado são as mudanças que tanto almejamos”. destaca Mesquita. Diretora artística e pedagógica do projeto, Flávia Fernandes complementa: “A Cultura tem o poder de transformar a visão de mundo de uma sociedade. Atrelada à Educação Ambiental, torna-se ferramenta potente e necessária aos tempos em que vivemos”.O I Seminário FASES para Professores ocorre de 28/03 a 01/04. On-line, gratuito e aberto para professores de todos os níveis de ensino, o seminário será composto por palestras e rodas de conversa com pesquisadores, professores e gestores da Educação e da Cultura, além de oficinas de formação em educação ambiental. Serão também homenageados educadores com práticas inovadoras na área da Educação Ambiental. As inscrições estão disponíveis no site do projeto ( www.projetofases.com.br ) de 9 a 22/03.