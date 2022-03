Motoclubes de todo Brasil e do exterior marcarão presença na 25ª edição do evento - Divulgação

Publicado 14/03/2022 14:06

Rio das Ostras - A 25ª edição do Ostrascycle está chegando. Entre os dias 31 de março e 3 de abril Rio das Ostras receberá motociclistas de todo Brasil e até do exterior para curtir um dos principais eventos turísticos da Cidade. Na programação, feira de artigos temáticos, atrações esportivas e muito rock n’ roll. Já estão confirmadas as apresentações das bandas Biquini Cavadão e Barão Vermelho, além de dezenas de bandas da região.

Além do palco principal, na Área de Eventos de Costazul (antigo camping), o Ostrascycle contará com palcos alternativos no Espaço Arthur Maia (Casa do Jazz), na sede do Ostradeiros, e na Avenida Governador Roberto Silveira.

A feira de produtos temáticos tomará conta da Avenida Roberto Silveira, onde também ficará o Globo da Morte e outras atrações.

A 25ª edição do Encontro Internacional de Motociclistas de Rio das Ostras – o Ostrascycle é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras, com organização dos motoclubes Jaguar do Asfalto e Ostradeiros.