A Concha Acústica fica na Praça São Pedro, no Centro - Divulgação

A Concha Acústica fica na Praça São Pedro, no CentroDivulgação

Publicado 10/03/2022 18:09

Rio das Ostras - Os produtores culturais interessados em promover eventos artísticos e culturais populares devem ficar atentos na Chamada Pública 004 da Fundação Rio das Ostras de Cultura, publicada na ED nº 1426, do Jornal Oficial de 9 de março, que trata da ocupação da Concha Acústica, instalada na Praça São Pedro, no Centro, com atividades em toda e qualquer linguagem artística ou manifestações culturais populares.

O objetivo da Chamada é proporcionar aos segmentos que tiveram suas atividades afetadas e comprometidas pela pandemia do Coronavírus, um espaço alternativo para realização de eventos. A seleção dos interessados visa fomentar o desenvolvimento de processos criativos e de pensamento que resultem em produtos artístico-culturais; incentivar a sustentabilidade de trabalhadoras/es da cultura; desenvolver o aperfeiçoamento da cadeia produtiva da cultura; e ampliar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC/RO.f), descentralizando e democratizando o acesso a recursos públicos e a cultura;

Serão aceitas propostas que atendam apresentações artísticas populares e atividades que ocupem-se de toda e qualquer linguagem artística, como audiovisual (exibição de filmes e documentários de curta, média e longa metragem); circo; cultura urbana (batalha de b-boy e b-girl, batalha de MC, etc.); dança; literatura; música (máximo de três integrantes); teatro infantil; manifestações das Culturas Populares: para apresentações culturais que possam contribuir para o conhecimento, a difusão e a valorização das diferentes manifestações culturais populares relativas a matrizes africanas; memória; e segmento LGBTQIA+.

O período de inscrições se dará a partir da 0h do dia 23 de março até às 23h59 do dia 06 de abril deste ano, exclusivamente, em plataforma on-line, através do endereço https://fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/ . O interessado deverá preencher a Ficha de inscrição contendo descrição da proposta de ocupação, em formato livre, detalhando o conteúdo e o formato da apresentação a ser produzida (no máximo 5.000 caracteres) no mesmo endereço.

O edital completo está disponível na ED nº 1426, do Jornal Oficial de 9 de março ou no site da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientações técnicas serão prestados pela Superintendência de Políticas Públicas de Cultura da Fundação Rio das Ostras de Cultura, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, pelo telefone (22) 2764-7676.