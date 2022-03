As pessoas com deficiência deverão indicar na ficha de inscrição o recurso de acessibilidade necessário para a sua plena participação na Etapa Intermunicipal da IV Conae 2022 - Divulgação

Publicado 14/03/2022 13:56 | Atualizado 14/03/2022 13:57

Rio das Ostras - Rio das Ostras é um dos seis municípios organizadores da Etapa Intermunicipal da IV Conferência Nacional de Educação – Conae 2022, que começa nesta quarta, dia 16 de março, em formato híbrido. A solenidade de abertura terá início às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Macaé, e também será transmitida virtualmente.

A Etapa Intermunicipal, reunindo cidades da Região, será concluída em 19 de abril e reflete sobre o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”. Dentre os objetivos da Conferência está a análise, validação ou alteração do Documento Referência da IV Conae – 2022.

As inscrições devem ser feitas no site https://sites.google.com/view/conae22intermunicipal/p%C3%A1gina-inicial até dia 15 de março. Ao fazer o cadastro, os interessados terão acesso ao Regimento da Conferência, que podem aprovar na íntegra ou apresentar destaques. O Regimento também estará disponível para consulta no Portal da Educação https://educacao.riodasostras.rj.gov.br/ , na aba Conae 2022.

Os destaques apresentados no ato da inscrição serão analisados em encontro virtual no dia 16 de março, às 14h. O link do encontro virtual será disponibilizado no site da Conferência. Todos os inscritos deverão participar do momento para a aprovação do regimento e dos destaques realizados. A aprovação do regimento se dará por meio do voto da maioria (50% + 1) dos presentes na reunião virtual às 16h, não cabendo a realização de outros destaques que não os já indicados no ato de inscrição.

As pessoas com deficiência deverão indicar na ficha de inscrição o recurso de acessibilidade necessário para a sua plena participação na Etapa Intermunicipal da IV Conae 2022.

A Plenária Final ocorrerá no dia 19 de abril, às 14 horas, de forma presencial, no Auditório Cláudio Ulpiano, situado na Cidade Universitária de Macaé - Bloco A (Rua Aluízio da Silva Gomes nº 50 - Granja dos Cavaleiros).

REALIZAÇÃO - O Fórum Intermunicipal é uma organização conjunta dos municípios de Armação dos Búzios, Carapebus, Macaé, Italva, Rio das Ostras e Quissamã e do Fórum Municipal de Educação de Rio das Ostras e apresenta-se como um espaço democrático aberto pelo poder Público e articulado com a sociedade para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.

O chamamento público da etapa intermunicipal da Conferência Nacional de Educação - Conae 2022 foi publicado na edição 1427 do Jornal Oficial de Rio das Ostras, da última sexta-feira, 11 de março, após reunião da Comissão Organizadora da Etapa, em 9 de março.

De acordo com o documento que norteia a Conferência, os debates da Etapa Intermunicipal da Conae 2022 deverão orientar-se por uma visão ampla, abrangente, inclusiva e sistêmica da Educação, primando pela garantia do processo democrático, pelo respeito mútuo entre os participantes, pela promoção da pluralidade de ideias, identidades e expressões, pela consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo fortalecimento da articulação entre os entes federados.

CRONOGRAMA DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA IV CONAE 2022

15/03 - Inscrições dos interessados

16/03 - 14h - Análise dos destaques do Regimento

16/03 - 16h - Aprovação do Regimento

16/03 - 18h - Solenidade de abertura da Conferência

17/03 a 04/04 - Discussões nos Municípios

05/04 - Envio do documento sistematizado com contribuições de cada município para a comissão organizadora

06/04 a 07/04 - Inscrições dos delegados e observadores

12/04 14h - Plenária virtual por eixos

19/04 14h - Plenária final com os delegados