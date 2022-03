O evento é gratuito e possui entrada solidária, que será 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração, os alimentos doados serão entregues para programa Mesa Brasil, do Sesc, fazer a gestão e a ração entregue para a ONG Patinhas Alegres - Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 28/03/2022 16:23 | Atualizado 28/03/2022 16:24

Rio das Ostras - Com atrações que marcaram época e prometem mexer com as emoções do público, o 2° Festival de Covers, vai movimentar a Semana Santa, de 14 a 17 de abril, em Rio das Ostras. O local escolhido para sediar a segunda edição é o Espaço de Eventos de Costazul, antigo Camping Costazul, onde acontecem os maiores eventos do município.

Serão quatro dias de muita música, com apresentações de bandas covers, no período da tarde e da noite, que homenageiam artistas nacionais e internacionais como Roberto Carlos, Tim Maia, Amy Whinehouse, Red Hot Chilli Peppers, Bruno Mars entre outros. Ao todo serão 30 bandas se apresentando e credenciando o evento como o maior do país.

Além da apresentação dos covers, estarão presentes os sósias oficiais de parte dos jogadores do Flamengo e do ator 'The Rock'. O entretenimento das crianças estará garantido com espaço kids e personagens fantasiados.

De acordo com o produtor do evento, Rodrigo Peleteiro, a expectativa para esta segunda edição está grande. "O primeiro festival foi um grande sucesso, e fez milhares de pessoas se emocionarem, com apresentações que despertam sentimentos e mexem com o imaginário do público. Nesta edição vão ser mais de 42 horas de música, com apresentação das melhores bandas covers do país e algumas do mundo", contou Rodrigo.

