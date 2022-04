O 2º Festival de Covers é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras e Fundação de Cultura, com produção da Trik Trik Produções - Divulgação

O 2º Festival de Covers é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras e Fundação de Cultura, com produção da Trik Trik ProduçõesDivulgação

Publicado 13/04/2022 20:00 | Atualizado 13/04/2022 20:01

Rio das Ostras - Rio das Ostras terá mais um fim de semana agitado. A 2ª edição do Festival de Covers vai apresentar quase 30 atrações, que marcaram época e mexem com as emoções do público. O evento acontecerá no feriado da Semana Santa, de 14 a 17 de abril, na Área de Eventos de Costazul.

Muitos músicos tocam covers como forma de tributo a quem gravou a música pela primeira vez. Outros formam as chamadas bandas covers, que além de tocarem as músicas, usam roupas e se apresentam da mesma forma que o original.

É isso que o público vai curtir neste final de semana. Serão quatro dias de muita música, com apresentação de covers de nomes renomados, nacionais e internacionais, como Roberto Carlos, Tim Maia, Amy Whinehouse, Red Hot Chili Peppers, Bruno Mars entre outros.

Na quinta-feira, 14, as apresentações começam às 18h. Já na sexta, sábado e domingo os shows começam ao meio-dia. A praça de alimentação estará aberta para almoço.

Além das apresentações, o evento contará com a presença de sósias oficiais de parte dos jogadores do Flamengo e do ator The Rock. As crianças vão se divertir também com a área kids e a participação de super-heróis.

Para Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, este é o mais novo evento de sucesso do Calendário Municipal. “A primeira edição já foi um sucesso e por isso investimos na ampliação do evento, que promete ser também importante para a economia do Município, porque atrai turistas e movimenta o comércio”, disse.

O evento é gratuito e possui "entrada solidária": 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração. Os alimentos doados serão entregues ao Programa Mesa Brasil Sesc, que fará a distribuição. Já a ração arrecadada será entregue ao Programa de Saúde Animal de Rio das Ostras (PSA).

FEIRA DE ADOÇÃO ANIMAL – E por falar no Programa de Saúde Animal, também vai acontecer durante o evento uma Feira de Adoção para quem quiser levar para casa um cão ou gatinho, sexta e sábado, 15 e 16 de abril, das 14h às 19h.

Os interessados em adotar um animalzinho devem levar carteira de identidade e comprovante de residência.

O 2º Festival de Covers é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras e Fundação de Cultura, com produção da Trik Trik Produções, conta com o apoio da Sumicity, MX Produções, Exclama Comunicação, Shopping Plaza Rio das Ostras, Rádio Hits 99,7 Macaé, e tem patrocínio do Supermercado Azul, Coca-Cola, Estrella Galicia e Monster.