A Banda Celebrare colocou a plateia para dançar na noite de sábado - Divulgação/Allexandre Costa

Publicado 12/04/2022 10:28 | Atualizado 12/04/2022 10:29

Rio das Ostras - A Administração Municipal organizou um mês de comemorações, mas foi no último fim de semana que concentrou as festividades, com atividades esportivas, culturais, de lazer e shows destinados aos munícipes.

O sábado, dia 9, começou cedo com um Passeio Ciclístico que contou com cerca de 60 ciclistas, que percorreram pontos turísticos da Cidade. Os idosos também iniciaram o dia em atividade. Uma caminhada, que teve apoio do Hortifruti, reuniu cerca de 200 participantes e marcou a retomada das atividades presenciais para este grupo após o avanço da vacinação contra Covid-19.

À noite, as atividades começaram na Área de Eventos de Costazul com uma reunião do secretariado municipal e o prefeito Marcelino Borba. O pároco da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, padre Marcelo Costa, abençoou a Cidade, os servidores e autoridades presentes. O momento foi de agradecimento à equipe e aos vereadores Mauricio BM, João Francisco, Rogério Belém e Neizinho, que também compareceram à cerimônia.

SHOWS - Em seguida, quem abriu a noite de festa foi o músico Little John, Elton John Cover Brasil, que deu uma mostra do que será o 2º Festival de Cover de Rio das Ostras, que vai acontecer nesta semana, de 14 a 17 de abril, também na Área de Eventos de Costazul.

O segundo show reuniu 11 cantores da Cidade na edição especial do Projeto Soul da Casa, da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Nem a chuva que caiu no meio das apresentações esfriou a plateia que foi comemorar os 30 anos de Rio das Ostras. Acompanhados da banda Segundo Set Instrumental, subiram ao palco os artistas Andrea Luquetti, Bruno Pirozi, Cida Garcia, Cleice Montenegro, Darling Mendonça, Jac Esteves, Luca Sodré, Márcia Costa, Neila de Lucena, Thiago Barroso e Yule.

E encerrando a festa com muito ritmo, a Banda Celebrare colocou todo mundo para dançar. Com um repertório cheio de sucessos das décadas de 1970 e 1980, embalou a noite com hits das pistas como o tema do filme Dirty Dancing, “The time of my life”, “Fazer amor de madrugada”, do Kid Abelha e tantos outros.

O domingo, 10, começou com a travessia do Projeto Natação no Mar, que além ser um evento de comemoração dos 30 anos de Rio das Ostras, marcou também os 15 anos do projeto. Antecipando o Carnaval “fora de época”, o Bloco da Melhor Idade desfilou acompanhado da Banda de Piratininga, que veio especialmente de Niterói para as festividades. O cortejo terminou com um aulão de Zumba na Concha Acústica da Praça São Pedro.

EXPOSIÇÃO – A Praça José Pereira Câmara amanheceu diferente no domingo. A Exposição “Quem ama, cuida”, elaborada pela equipe da Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação da Prefeitura, tomou conta do espaço com grandes painéis de fotos que contam a história de Rio das Ostras. A mostra fica até o final do mês.

PARA A FAMÍLIA – A tarde foi dedicada às crianças. O Projeto Domingo Alegre levou brinquedos infláveis e muita diversão para a Praça São Pedro, e a Fundação Rio das Ostras de Cultura realizou uma edição especial do Projeto “No Quintal” com exposições, artesanato e performances artísticas, na Casa da Cultura.

Encerrando as atividades do dia do aniversário da Cidade, um grande musical infantil reuniu as famílias na Concha Acústica. Adultos e crianças se encantaram com a história do príncipe solitário e de sua amiga lagarta, ao mostrar um pouco do universo autista e a relação humanizada com a sociedade.

As comemorações continuam até o final do mês.

No próximo fim de semana, feriado da Semana Santa, vai acontecer o 2º Festival de Cover de Rio das Ostras, na Área de Eventos de Costazul, com mais de 30 atrações, praça de alimentação, brinquedos e sócios de jogadores de futebol e artistas, de 14 a 17 de abril.

Também acontecerão outras atividades esportivas, apresentações semanais do Projeto Soul da Casa no Teatro Popular, limpeza das praias e Ação Comunitária, no dia 19, em Cidade Praiana.

Acompanhe a programação completa no site e nas redes sociais da Prefeitura de Rio das Ostras.