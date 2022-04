PM recebeu a informações de que quatro homens estariam vendendo drogas na praça do Centro, em frente à praia - Divulgação/PM

PM recebeu a informações de que quatro homens estariam vendendo drogas na praça do Centro, em frente à praiaDivulgação/PM

Publicado 08/04/2022 19:35 | Atualizado 08/04/2022 19:46

Rio das Ostras - Quatro suspeitos do tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira (7), na Praia do Centro, em Rio das Ostras.

De acordo com a PM, os agentes do PATAMO “D” da 3 CIA, receberam a informações de que quatro homens estariam vendendo drogas na praça do Centro em frente a praia.

Os agentes Cabo Louzada, Cabo Damasceno, Sargento Márcio Luis e Sargento Costa Junior procederam ao local, chegando os agentes realizaram um cerco e abordaram três suspeitos na areia da praia e um suspeito fugiu em direção ao mar, se escondendo em um barco, sendo capturado.

Na ação, os agentes apreenderam R$ 141 em espécie, uma sacola com 10 tabletes de maconha. Os agentes receberam a informações de um dos suspeitos abordados que teria mais drogas em sua casa.

Chegando na residência do suspeito, o mesmo autorizou a entrada dos agentes no local, onde foram encontrados atrás da pia do banheiro uma sacola com oito tabletes de maconha e R$ 150,00 em espécie. Todos os suspeitos e os materiais foram apreendidos e encaminhados para 128° DP de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado