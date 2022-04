Inauguração do Cozinha Escola em Rio das Ostras, será no dia 12 de abril.​ As inscrições estão abertas - Reprodução internet

Publicado 08/04/2022 18:53

Rio das Ostras - Focados em contribuir para a qualificação profissional da população de Rio das Ostras, a Prefeitura Municipal, com apoio do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Rio das Ostras, e o Senac RJ firmam parceria no dia 12 de abril, às 17h, para a abertura de um novo espaço gastronômico e oferta de cursos gratuitos, por meio do Programa Senac de Gratuidade. A cerimônia de assinatura do termo será na nova Cozinha Escola, no bairro de Nova Cidade, e contará com a presença de representantes das instituições e de alunos recém-formados no curso de Técnicas de Serviços de Garçom na unidade local do Senac RJ em parceria com o Vilarejo Praia Hotel.

Turmas de Cake Design, Preparo de Massas Frescas e Recheadas, Preparo de Pizzas, Bartender, Técnicas de Serviço de Garçom com ênfase em Vendas e Preparo e Serviço de Coquetéis estão disponíveis na Cozinha Escola Senac RJ em Rio das Ostras. Mais informações sobre os cursos em (22) 2221-0050 e no site http://psg.rj.senac.br