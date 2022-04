O Projeto Soul da Casa, da Fundação de Cultura, tem o objetivo de valorizar e revelar os artistas da Região, além de formar plateia na Cidade - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 06/04/2022 19:00

Rio das Ostras - Abrindo a programação de abril do Projeto Soul da Casa, o Teatro Popular de Rio das Ostras apresenta nesta quinta, dia 7, a partir das 20h, um Tributo a Cássia Eller que será feito pela artista Micha para relembrar e interpretar grandes clássicos da cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira, considerada uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90 e eleita a 18ª maior voz e a 40º maior artista da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil.

De acordo com Micha, a escolha pela homenagem à Cássia Eller se deve a uma identificação pessoal com o estilo musical versátil da artista, que cantava do samba ao rock. “Com sua personalidade marcante, Cássia transitava por todos os estilos musicais de forma única, como poucos, e isso sempre me fascinou”, explicou.

No repertório, o público vai poder ouvir clássicos como “Malandragem”, “Segundo Sol”, “Quando a Maré Encher”, “All Star” e muitos outros. “Tendo em vista a quantidade de sucessos que ela teve, a escolha das músicas foi muito difícil. Mas tenho certeza que vamos agradar a todos”, prometeu Micha, que se apresenta acompanhada por Rodolpho Mendes (violão e guitarra) e Ivo Vargas (violão e percussão)

O Projeto Soul da Casa, da Fundação de Cultura, tem o objetivo de valorizar e revelar os artistas da Região, além de formar plateia na Cidade.

PROGRAMAÇÃO - Em abril, ainda estão previstos os shows de Ivo Vargas, no dia 14, com Indie Caiçara; Jac Esteves e a homenagem ao poeta Marco Jabu, no dia 21; e Bomfim Rodriguez, com o show Tudo é Jazz, no dia 28.

Todas as apresentações acontecem sempre às quintas-feiras, a partir das 20h. Os ingressos custam R$30 (inteira) ou R$ 15 (meia). O Teatro Popular fica na Avenida Amazonas, s/nº, no Centro de Rio das Ostras.