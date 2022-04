A maior feira de descontos da Região, que será realizada entre os dias 14 e 17 de abril, na Avenida Jane Maria Martins Figueira, em Jardim Mariléa - Divulgação

Publicado 04/04/2022 12:01

Rio das Ostras - A Semana Santa promete ser muito especial em Rio das Ostras. Este ano, muito mais do que os deliciosos ovos de Páscoa, as pessoas poderão esperar uma liquidação como nunca se viu na Cidade com a realização da 12ª edição da Outlet Rio das Ostras, a maior feira de descontos da Região, que será realizada entre os dias 14 e 17 de abril, na Avenida Jane Maria Martins Figueira, em Jardim Mariléa, em frente à entrada de Costazul.



Serão quatro dias de ofertas especiais com descontos cada vez mais arrasadores, o público terá uma nova oportunidade de fazer compras em diversas lojas, dos mais variados segmentos, com descontos que podem chegar até 70%. Nesta edição, estarão a disposição produtos ligados as áreas de cosméticos, perfumaria, bijuterias, decoração, móveis, vestuário e gastronomia.

Embora o número de casos de coronavírus tenha reduzido, os protocolos de segurança continuam sendo respeitados. O uso de máscara ainda é obrigatório Divulgação



É importante lembrar que os empresários também têm a oportunidade de renovar estoque e dar saída aos produtos de coleções passadas, garantindo com isso uma liquidez maior que é repassada diretamente ao público consumidor.



Com uma área de aproximadamente 5.000 metros quadrados, a 12ª EDIÇÃO DA OUTLET RIO DAS OSTRAS vai contar com aproximadamente 70 estandes, praça de alimentação e área kids. A ONG Adote Rio das Ostras também vai marcar presença nesta edição.



Além da comercialização dos produtos e serviços, a 12ª EDIÇÃO DA OUTLET RIO DAS OSTRAS vai promover atrações culturais diários com artistas da região para o entretenimento do público na praça de alimentação. As redes sociais também vão garantir surpresas para quem for as compras, tendo em vista que serão realizados sorteios de vale-compras no Instagram para os seguidores do evento.



É importante lembrar que os empresários também têm a oportunidade de renovar estoque e dar saída aos produtos de coleções passadas, garantindo com isso uma liquidez maior que é repassada diretamente ao público consumidor Divulgação



CUIDADOS – Embora o número de casos de Coronavírus tenha reduzido, os protocolos de segurança continuam sendo respeitados. O uso de máscara ainda é obrigatório.



A Outlet Rio das Ostras é uma realização de Joana Cruz Eventos, tem a parceria de Unique Cosméticos, Fratello Móveis, Espaço Garden , Rádio Energia, Alphanet, Águia Fire Equipamentos de Combate a Incêndio e Carseg Serviços, além de contar com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e da Câmara de Dirigentes Lojistas.