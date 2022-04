Foram imputados aos suspeitos os artigo 33 e 35 do Código Penal Brasileiro - Divulgação/PM

Foram imputados aos suspeitos os artigo 33 e 35 do Código Penal BrasileiroDivulgação/PM

Publicado 01/04/2022 19:30

Macaé - O combate ao crime em Rio das Ostras não para. Uma ação de policiais em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança- Proeis, juntamente com policiais militares do Grupamento de Ações Táticas- Gat, da 3ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar, prenderam nesta quinta-feira, 31 de março, na Chácara Mariléa, um dos líderes de uma facção criminosa da localidade de Nova Cidade. Com ele, foi apreendido uma mochila com 98 pinos de cocaína de R$10, 60 buchas e dois tabletes de maconha, uma balança de precisão e materiais para endolação.

Os policiais avistaram um veículo com vidros escuros em atitude suspeita, realizaram a abordagem e, na verificação, os PM´s descobriram que um dos homens dentro do veículo se tratava de um suspeito de ser um dos líderes de uma facção criminosa, responsável pelo tráfico de drogas da localidade de Nova Cidade. Com o suspeito, foi encontrada uma mochila com o material entorpecente, o material de pesagem e endolação das drogas.

Os homens receberam voz de prisão e foram levados juntamente com o material encontrado para a 128ª Delegacia de Polícia para apreciação dos fatos pelas autoridades policiais e providências necessárias. Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no Artigo 33 e 35 do Código Penal Brasileiro.

“O resultado da união entre as equipes atuantes da Segurança Pública dentro do Município são sempre de resultados como esse: combate a criminalidade com eficiência. Continuaremos fechando o cerco contra o tráfico de drogas e intensificando em todas as localidades o trabalho feito com compromisso por nossos policiais. O objetivo é dar maior tranquilidade para os munícipes do bem”, contou o coordenador do Programa na Cidade, Cosme Moreira.