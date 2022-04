O Ônibus Lilás é uma unidade móvel de atendimento individualizado às mulheres, que realiza serviços de acolhimento e principalmente prevenção à violência doméstica - Divulgação

Publicado 03/04/2022 07:00

Rio das Ostras - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher - CEAM por meio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM/RJ) traz nesta segunda, dia 4, o “Ônibus Lilás”. A Unidade Móvel estará na praça José Pereira Câmara no Centro, das 10h às 15h. O objetivo é prestar atendimento às mulheres em situação de violência.

O Ônibus Lilás é uma unidade móvel de atendimento individualizado às mulheres, que realiza serviços de acolhimento e principalmente prevenção à violência doméstica.

Será efetuado atendimento às mulheres em situação de violência no interior do ônibus devido a sigilosidade do assunto.

Pintado na cor lilás, o ônibus é equipado com salas fechadas para garantir privacidade às mulheres, com modelo de atendimento interdisciplinar para vítimas de violência.

No local haverá uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada. Assim como a equipe multidisciplinar do Centro Especializado de Assistência Social - Ceam, Centro de Referência Especializada de Assistência Social - Creas, Centro de Referência de Assistência - Cras, Secretaria de Saúde e Patrulha Maria da Penha Municipal, que farão orientações.