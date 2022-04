298 pinos de cocaína e 275 buchas de maconha foram encontradas na localidade do Nova Esperança - Divulgação/PM

298 pinos de cocaína e 275 buchas de maconha foram encontradas na localidade do Nova EsperançaDivulgação/PM

Publicado 12/04/2022 10:46

Rio das Ostras - A criminalidade está sendo combatida diariamente nas ruas do Município. Policiais do Programa de Integração na Segurança - Proeis, convênio firmado entre a Prefeitura de Rio das Ostras e o Estado, fizeram na última quinta-feira, 7, duas grandes apreensões de drogas, arma e um carregador de pistola. As ocorrências aconteceram nas localidades de Nova Esperança e Liberdade.

Na primeira ocorrência, na localidade de Nova Esperança, os policiais haviam recebido denúncias de que pessoas estariam usando drogas na Rua Grivaldo Martins da Conceição. A guarnição Central pediu reforço aos agentes do Mar do Norte e foram até o local. Durante o patrulhamento na região, os policiais realizaram abordagens, mas não encontraram material ilícito. Os agentes realizaram buscas no entorno, onde foram encontrados 298 pinos de cocaína e 275 buchas de maconha.

Já na segunda ocorrência, no Liberdade, os policiais realizavam o patrulhamento na localidade, quando suspeitos avistaram a viatura na Rua das Andorinhas, e saíram em fuga, efetuando disparos contra a guarnição. Nessa ação, os agentes encontraram 38 pinos de cocaína, que são vendidos a R$30, uma pistola com numeração suprimida e um carregador de pistola com sete munições intactas. Um homem recebeu voz de prisão, sendo autuado por porte ilegal de arma, associação e tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Todos os materiais apreendidos nas ocorrências foram apresentados às autoridades policiais e os suspeitos levados à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.

“Estamos dando grandes prejuízos para o tráfico de drogas na Cidade. A atuação do Proeis vem diminuindo a quantidade de drogas circulando em Rio das Ostras. Vamos continuar trabalhando, intensificando as ações de patrulhamento para oferecer mais segurança a nossa população”, destacou Cosme Moreira, coordenador do Proeis no Município.