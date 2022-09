De acordo com a palestrante, poder dividir a história de superação, a busca pelo conhecimento e as estratégias traçadas para alcançar resultados será uma de suas realizações - Divulgação

Rio das Ostras - As formas de se empreender no interior, especificamente em Rio das Ostras, serão demonstradas durante o 11º Fórum Rede Mulher Empreendedora 2022, o maior evento de empreendedorismo feminino e geração de renda para as mulheres do Brasil. A iniciativa acontece em São Paulo e será realizada entre os dias 28 e 30 de setembro. As técnicas, experiências e casos de sucessos serão apresentados na palestra “Empreender: verbo para a vida”, ministrada pela advogada riostrense Mariângela de Castro, que recentemente venceu uma competição nacional de empreendedorismo. O evento é gratuito e permite a participação de forma presencial e online.

De acordo com a palestrante, poder dividir a história de superação, a busca pelo conhecimento e as estratégias traçadas para alcançar resultados será uma de suas realizações. “Nesse bate-papo, vamos dialogar sobre como as decisões relacionadas a nossa vida pessoal podem impactar nos negócios. Em seguida, quero mostrar a necessidade de recalcular a rota sempre que for necessário, bem como a importância de compreender o mercado no qual se está inserido para que as metas sejam alcançadas de forma verídica. É olhar para todo o seu entorno e cravar onde você quer chegar daqui há tantos anos”.

A palestra “Empreender: verbo para a vida” vai ser uma imersão na história da empreendedora desde antes de cursar Direito até a conquista do prêmio nacional pelo Programa Elas Prosperam. “Empreender exige que peguemos as rédeas de nossa vida como um todo. Exige o que tenho incorporado em mim em todos estes anos: o protagonismo. Precisamos ser protagonistas dos nossos sonhos e desejos e, para isso, precisamos agir. Sim! Ir para a ação. Não há concretude em empreender e não ser proativo”, completa a CEO fundadora da De Castro Advocacia.

Quem quiser se inscrever na palestra, basta acessar o link www.forumrme.net.br

FÓRUM - Em 2022, o tema é “Colaboração: mulheres singulares, potência plural”. A expectativa do Fórum é de receber presencialmente cerca de cinco mil pessoas e mais de 150 mil participantes online. Além disso, serão geradas mais de 25 horas de conteúdo por meio de painéis, palestras, mentorias, workshops, feira de negócios e capacitações.