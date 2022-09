A exposição retrata a obra, a carreira e a vida de Dorival - Divulgação

A exposição retrata a obra, a carreira e a vida de DorivalDivulgação

Publicado 26/09/2022 18:19 | Atualizado 26/09/2022 18:38

Rio das Ostras - A Semana Caymmi chegou ao fim, mas a Exposição “Caymmi – Nas Ondas do Mar, Nas Ondas do Rádio” fica em cartaz até o dia 23 de outubro, na Casa de Cultura Bento Costa Jr. Na manhã desta segunda, dia 26, a mostra recebeu a visita do presidente do Museu da Imagem e Som (MIS), Cesar Miranda Ribeiro, para conhecer o trabalho que foi contemplado pelo Edital EXPOMIS - Cultura, Educação e Memória. A visita contou com a presença do Chefe de Gabinete e da produtora de Eventos da entidade, Ariston Moraes e Mona Vilardo, respectivamente.



Recepcionada pela presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, e pelos curadores do Projeto, Daniela Name e Leonardo Lichote, a equipe teve oportunidade de conhecer e passear pelo ambiente praieiro montado no espaço dedicado ao artista baiano, cujo projeto expográfico foi assinado pela cenógrafa e design gráfico Karla Pessôa.



A Equipe do MIS ficou encantada com a exposição Divulgação

As peças expostas, que incluem quadros, reportagens, vídeos, áudios, banners, partituras, rascunhos, bilhetes, manuscritos, cartas, postais, anotações e fotos, pertencem ao acervo do Museu da Imagem e do Som.



A exposição é dividida em setores, que representam momentos da vida de Dorival. No espaço “Adalgiza Mandou Dizer”, por exemplo, estão expostas as cartas e bilhetes encaminhados para Dorival por grandes personalidades da arte brasileira. Nesse trecho da mostra, os visitantes tiveram a oportunidade de “deixar um recado” para o baiano, por meio de bilhetes. As peças expostas, que incluem quadros, reportagens, vídeos, áudios, banners, partituras, rascunhos, bilhetes, manuscritos, cartas, postais, anotações e fotos, pertencem ao acervo do Museu da Imagem e do Som.A exposição é dividida em setores, que representam momentos da vida de Dorival. No espaço “Adalgiza Mandou Dizer”, por exemplo, estão expostas as cartas e bilhetes encaminhados para Dorival por grandes personalidades da arte brasileira. Nesse trecho da mostra, os visitantes tiveram a oportunidade de “deixar um recado” para o baiano, por meio de bilhetes.

Além da exposição, a Semana Caymmi também apresentou filmes sobre o artista, oficinas, palestras, shows e um cortejo à beira mar pela orla da Cidade Divulgação



De acordo com Cesar Miranda, a exposição está maravilhosa e os proponentes souberam aproveitar bem o acervo do MIS. “Ficamos encantados com o que vimos e posso dizer que foi além das expectativas. A exposição conseguiu interligar todas as peças ligadas a Dorival e, melhor, contou com o envolvimento de toda a Cidade. Isso mostra o fortalecimento do Interior do Estado e a valorização que Rio das Ostras dá à cultura como um todo, por conta da interatividade dos visitantes com tudo que foi apresentado”, declarou o presidente do MIS que ainda solicitou à presidente da Fundação de Cultura, uma cópia do documentário “Caymmi - O poeta nas terras do Leripe”, realizado em Rio das Ostras, de Cezar Fernandes, Hugo de Paulo de Oliveira e Jorge Ronald.



SEMANA CAYMMI – Além da exposição, a Semana Caymmi também apresentou filmes sobre o artista, oficinas, palestras, shows e um cortejo à beira mar pela orla da Cidade. Na opinião da curadora e idealizadora da Semana Caymmi, Daniela Name, todas as atrações foram um sucesso.



“Em todas as atividades que a Cidade foi convidada, a participação foi fantástica. O público prestigiou os filmes, participou das oficinas e palestras, acompanhou o cortejo e marcou presença na exposição. Tudo foi feito com muito carinho e comprometimento para que a homenagem a Dorival Caymmi fosse um sucesso. Já estamos pensando em retornar no próximo ano com mais uma Semana Caymmi, com outras atrações devido ao sucesso desta e ao relacionamento da Cidade com o cantor. Quem sabe, não conseguimos fazer com que esse evento faça parte do calendário permanente de eventos de Rio das Ostras”, torceu. De acordo com Cesar Miranda, a exposição está maravilhosa e os proponentes souberam aproveitar bem o acervo do MIS. “Ficamos encantados com o que vimos e posso dizer que foi além das expectativas. A exposição conseguiu interligar todas as peças ligadas a Dorival e, melhor, contou com o envolvimento de toda a Cidade. Isso mostra o fortalecimento do Interior do Estado e a valorização que Rio das Ostras dá à cultura como um todo, por conta da interatividade dos visitantes com tudo que foi apresentado”, declarou o presidente do MIS que ainda solicitou à presidente da Fundação de Cultura, uma cópia do documentário “Caymmi - O poeta nas terras do Leripe”, realizado em Rio das Ostras, de Cezar Fernandes, Hugo de Paulo de Oliveira e Jorge Ronald.Além da exposição, a Semana Caymmi também apresentou filmes sobre o artista, oficinas, palestras, shows e um cortejo à beira mar pela orla da Cidade. Na opinião da curadora e idealizadora da Semana Caymmi, Daniela Name, todas as atrações foram um sucesso.“Em todas as atividades que a Cidade foi convidada, a participação foi fantástica. O público prestigiou os filmes, participou das oficinas e palestras, acompanhou o cortejo e marcou presença na exposição. Tudo foi feito com muito carinho e comprometimento para que a homenagem a Dorival Caymmi fosse um sucesso. Já estamos pensando em retornar no próximo ano com mais uma Semana Caymmi, com outras atrações devido ao sucesso desta e ao relacionamento da Cidade com o cantor. Quem sabe, não conseguimos fazer com que esse evento faça parte do calendário permanente de eventos de Rio das Ostras”, torceu.