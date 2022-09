As equipes da Defesa Civil acompanham as previsões meteorológicas para que, no caso de mudança de cenário, novos avisos sejam emitidos à população - Divulgação

Publicado 21/09/2022 16:22 | Atualizado 21/09/2022 16:24

Rio das Ostras - O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – Cemaden-RJ emitiu um aviso para a Região sobre a chegada de uma frente fria que poderá provocar chuva moderada com pancadas fortes, acompanhadas de raios, a partir da tarde desta quarta-feira, 21.



Os ventos estarão moderados, entre 40 e 60 km/h. Há possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada na quinta-feira, 22 e risco de elevação dos níveis dos rios e canais que cortam a Região. Na sexta-feira, 23, o tempo continuará instável.



Ressalta-se que os acumulados pluviométricos no Estado podem ultrapassar 100 mm em 24h, ao fim do período.



As equipes da Defesa Civil acompanham as previsões meteorológicas para que, no caso de mudança de cenário, novos avisos sejam emitidos à população.

Em casos de emergência, ligue para 199.