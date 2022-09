Os curadores do Projeto, Daniela Name e Leonardo Lichote, idealizaram a "Semana Caymmi" a partir do acervo do MIS, que conta com cartas, recortes de jornal, manuscritos e imagens familiares - Divulgação

Os curadores do Projeto, Daniela Name e Leonardo Lichote, idealizaram a "Semana Caymmi" a partir do acervo do MIS, que conta com cartas, recortes de jornal, manuscritos e imagens familiaresDivulgação

Publicado 20/09/2022 10:19 | Atualizado 20/09/2022 10:26

Rio das Ostras - Começou nesta segunda (19), em Rio das Ostras, uma série de homenagens ao cantor, compositor, instrumentista, poeta, pintor e ator brasileiro Dorival Caymmi. O Projeto “Semana Caymmi – nas Ondas do Mar, nas Ondas do Rádio” vai contar com exibição de filmes e documentários sobre o artista, exposição, oficinas e palestras em várias unidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura, além de shows na Concha Acústica e um cortejo pela orla central da Cidade. A apresentação do filho mais velho de Dorival, Dori Caymmi, no sábado, dia 24, será um dos pontos altos da programação. Toda as atrações são gratuitas para a população.



O projeto foi contemplado pelo edital EXPOMIS - Cultura, Educação e Memória, do Museu da Imagem e do Som (MIS). Os curadores do Projeto, Daniela Name e Leonardo Lichote, idealizaram a “Semana Caymmi” a partir do acervo do MIS, que conta com cartas, recortes de jornal, manuscritos e imagens familiares.



DORIVAL NO CINEMA - A semana começa com uma exibição de filmes na sala de cinema e vídeo da Fundação Rio das Ostras de Cultura. A mostra cinematográfica em homenagem a Dorival Caymmi tem caráter intimista e contará com documentários sobre a vida e obra do compositor, além de alguns filmes icônicos que contaram com trilha sonora composta por ele ou mesmo com sua participação. Entre os selecionados estão “Dorival Caymmi, um homem de afetos”, de Daniela Broitman, “Dorivando Saravá, o preto que virou mar”, de Henrique Dantas, e o documentário realizado em Rio das Ostras “Caymmi - O poeta nas terras do Leripe”, de Cezar Fernandes, Hugo de Paulo de Oliveira e Jorge Ronald.



EXPOSIÇÃO MERGULHO EM CAYMMI - Com projeto expográfico de Karla Pessôa, a exposição será inaugurada dia 22 de setembro na Casa de Cultura de Rio das Ostras. Com reproduções de fotografias, pinturas, manuscritos, vídeos, correspondência pessoal e depoimento sonoro, a Casa de Cultura se transformará num aconchegante ambiente imersivo na vida e obra de Dorival Caymmi. Gustavo Souza é o responsável pela ambientação sonora. Todas as obras expostas são do acervo do Museu da Imagem e do Som. O projeto conta ainda com um site que desdobrará a exposição virtualmente.



PALESTRAS - O Centro de Formação Artística de Rio das Ostras vai receber três estudiosos de aspectos de Dorival Caymmi para dar palestras durante a Semana. Stella Caymmi, neta do homenageado, vai falar sobre o artista e a bossa nova; Henrique Dantas, diretor responsável pelo filme “Dorivando Saravá, o preto que virou mar” vai refletir sobre Dorival Caymmi a partir da perspectiva da negritude; e Eucanaã Ferraz, escritor e pesquisador, vai mergulhar no cancioneiro de Caymmi e o imaginário baiano. Três palestras imperdíveis que darão ao público a possibilidade de enxergar o homenageado sob outros ângulos.



OFICINAS - Alice Passos, cantora e professora, ministrará duas oficinas de canto abertas a todos, na Casa de Cultura, no Centro. Noções de respiração, técnica vocal e repertório integram essa imersão no universo de Dorival Caymmi. A cenógrafa e figurinista Karla Pessôa e a curadora Daniela Name entrarão de forma lúdica ao universo do homenageado, com uma oficina de arte para crianças de 8 a 12 anos batizada de Maré Caymmi.



SHOWS - As apresentações musicais acontecerão ao ar livre, na Concha Acústica, no Centro. Nessa primeira edição, a ideia dos organizadores foi proporcionar um contato direto e emocional com a obra do homenageado. Na sexta, dia 23, às 19h30, a cantora Alice Passos, acompanhada do violonista Maurício Massunaga, apresentará um repertório que passa por várias fases da obra do compositor. Já no sábado, dia 24, às 18h30, o filho mais velho de Dorival, Dori Caymmi será a grande atração das apresentações ao vivo da Semana Caymmi, cantando as canções praieiras do pai.



CORTEJO PRAIANO – Encerrando a Semana Caymmi, no domingo, dia 25, será realizado um cortejo praiano, com concentração às 9h na Boca da Barra, percorrendo as ruas e a Orla do Centro até chegar à estátua de Dorival Caymmi, na Praia do Bosque. Montado como um desfile de carnaval fora de época, a apresentação vai reunir músicos do Rio de Janeiro e do Centro de Formação Artística de Rio das Ostras (Onda), em uma celebração instrumental e lúdica da obra do compositor, que será entremeada com um repertório amplo da música brasileira. Figurinos e estandartes concebidos especialmente para a ocasião vão ampliar a sensação de um desfile carnavalesco em setembro e darão aos moradores e frequentadores da cidade a oportunidade de protagonizar uma das atrações. Esse será o grande encerramento da Semana Caymmi.



O projeto, que conta com patrocínio do MIS RJ e apoio institucional da Fundação Rio das Ostras de Cultura, é uma realização da Caju Conteúdos e Projetos, com co-produção da Mais e Melhores.



CONFIRA A AGENDA COM DIAS E HORÁRIOS DO EVENTO



MOSTRA DE CINEMA – SEMANA CAYMMI

Sala de Cinema da Fundação Rio das Ostras de Cultura

Avenida Cristóvão Barcelos 109 – Centro

Segunda – dia 19/9 – 20h

“Caymmi – O poeta nas Terras do Leripe”, de Cezar Fernandes, Hugo Paulo de Oliveira e Jorge Ronald

Terça – dia 20/9 – 20h

“Dorivando Saravá, o preto que virou mar”, de Henrique Dantas



Quarta – dia 21/9 – 20h

“Caymmi – O poeta nas Terras do Leripe”, de Cezar Fernandes, Hugo Paulo de Oliveira e Jorge Ronald



Quinta – dia 22/9 – 18h30

“Caymmi – O poeta nas Terras do Leripe”, de Cezar Fernandes, Hugo Paulo de Oliveira e Jorge Ronald



Sexta – dia 23/9 – 15h30

“Dorivando Saravá, o preto que virou mar”, de Henrique Dantas



Sábado – dia 24/9 – 14h

“Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos”, de Daniela Broitman



EXPOSIÇÃO – CAYMMI – NAS ONDAS DO MAR, NAS ONDAS DO RÁDIO

Casa de Cultura Bento Costa Jr

Rua Bento Costa Jr, 70 - CentrO

Quinta – dia 22/9 – 20h – Abertura ao público

Em cartaz de 23 de setembro a 23 de outubro

Horário: segunda sexta, das 9h às 18h; e sábado, das 14h às 18h



OFICINAS – SEMANA CAYMMI

Casa de Cultura Bento Costa Jr

Rua Bento Costa Jr, 70 - Centro



Quinta – dia 22/9 – das 11h às 13h

Oficina de Canto com Alice Passos, aberta a maiores de 14 anos



Sexta – dia 23/9 – das 11h às 13h

- Oficina de Canto com Alice Passos, aberta a maiores de 14 anos

- Maré Caymmi – Projetos de Arte com Daniela Name e Karla pessoa



PALESTRAS – SEMANA CAYMMI

Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro

Praça José Pereira Câmara - Centro



Quinta – dia 22/9 – 18h

“Caymmi e a Bossa Nova”, com Stella Caymmi



Sexta – dia 23/9 – 18h

“A Negritude em Caymmi”, com Henrique Dantas



Sábado – dia 24/9 – 16h

“As Canções Praieiras”, Eucanaã Ferraz



SHOWS – SEMANA CAYMMI

Concha Acústica

Praça São Pedro - Centro



Sexta – dia 23/9 – 19h30

Alice Passos



Sábado – dia 24/9 – 18h30

Dori Caymmi



CORTEJO PRAIANO – SEMANA CAYMMI



Domingo – dia 25/9 – 9h30

Concentração na Boca da Barra a partir das 9h30. A partir das 11h, desfile pela orla, da Boca da Barra até a estátua de Caymmi, na Praia do Bosque.



Montado como um desfile de carnaval fora de época, a apresentação vai reunir músicos do Rio de Janeiro e do Centro de Formação Artística de Rio das Ostras (Onda), em uma celebração instrumental e lúdica da obra do compositor, que será entremeada com um repertório amplo da música brasileira.