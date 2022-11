Agentes do Procon Rio das Ostras irão distribuir para a população cartilhas para diminuir os riscos de o consumidor cair em golpes - Divulgação

Agentes do Procon Rio das Ostras irão distribuir para a população cartilhas para diminuir os riscos de o consumidor cair em golpesDivulgação

Publicado 18/11/2022 15:57 | Atualizado 18/11/2022 15:58

Rio das Ostras - No dia 25, Dia da Black Friday, data que já é conhecida pelos descontos no comércio, o Procon de Rio das Ostras em parceria com a 52° Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estará na Praça José Pereira Câmara para orientar os consumidores para efetuarem compras seguras.

Durante o evento, que acontece das 9h às 16h, os agentes irão distribuir para a população cartilhas para diminuir os riscos de o consumidor cair em golpes.

“Uma das orientações importantes para este Black Friday é que o consumidor compre em sites confiáveis, em que já tenha comprado alguma vez com sucesso ou que alguém de confiança indicou. Evite promoções muito vantajosas. E nas lojas físicas, exija o cumprimento da oferta conforme anunciado. Se puder, tire fotos dos preços para ter provas do que foi anunciado pela loja”, esclareceu o coordenador executivo do Procon de Rio das Ostras, Rafael Macabu.

O Procon de Rio das Ostras destacou algumas dicas para os consumidores não caírem em golpes. Confira:

- Desconfie de preços abaixo da média, pois podem ser indícios de golpe,

- Tenha cuidado com ofertas tentadoras enviadas por e-mail e SMS ou anunciadas nas redes sociais, especialmente se vierem de lojas desconhecidas,

- Ao efetuar as compras, dê preferência ao cartão de crédito. Cuidado com sites que somente aceitam receber por boleto ou transferência bancária, pois, se houver algum problema com a compra, será mais difícil conseguir ressarcimento junto ao banco,

- Nunca informe dados do cartão de crédito pelas redes sociais. Desconfie de lojista que solicitar essas informações,

- Todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico ou o endereço eletrônico em que a loja possa ser encontrada. A página também é obrigada a disponibilizar um canal para atendimento ao consumidor, o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC),

- Prefira comprar de lojas conhecidas ou indicadas por amigos e familiares. Pesquise a reputação em sites que avaliam lojas virtuais. Os comentários de consumidores nas redes sociais podem servir de suporte nesse caso.