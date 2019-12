Vídeo: vereador de Duque de Caxias Nivan Almeida é sequestrado

Rio - O vereador de Duque de Caxias Nivan Almeida (Patriota) foi sequestrado, na manhã desta quinta-feira, no bairro Taquara, no município da Baixada Fluminense. Ele estava de um carro quando foi abordado pelos criminosos por volta das 7h15.

Testemunhas informaram que Nivan é dono da escola Representação Educacional Almeida Junior, há mais de 30 anos. O vereador costumava frequentar uma padaria próximo ao local para comprar pão e bolo para os funcionários da instituição de ensino.

Ainda segundo as testemunhas, um dos carros que teria participado do sequestro chegou por volta das 07h02 na frente da padaria e só saiu depois do vereador. Eles teriam ido em direção à comunidade Santa Lúcia, em Jardim Imbariê, onde o carro foi encontrado momentos depois, de acordo com a Polícia Militar.

O sequestro foi registrado na 62ª DP (Imbariê) e as buscas pelo vereador contam com policiais civis da distrital e PMs do 15º BPM (Duque de Caxias). A perícia papiloscópica foi realizada na tentativa de encontrar marcas de digitais no carro do vereador. Até o momento, nenhum contato foi feito para pedir resgate.

Vídeos cedidos pela Rádio Tupi mostram parte da ação dos sequestradores. Nas imagens, é possível ver que dois veículos estariam envolvidos na ação. O carro do vereador está estacionado próximo a uma calçada, quando um automóvel branco passa pela via e para metros a frente.

Depois que o vereador sai com seu carro, um segundo veículo branco o segue logo atrás. O sequestro teria acontecido na esquina onde a câmera não consegue filmar.

Veja o momento que o vereador Nivan Almeida (PRP), de Duque de Caxias, é seguido pelos bandidos. Vídeo cedido pela @radiotupi pic.twitter.com/weRZGCZWEA — Jornal O Dia (@jornalodia) December 12, 2019

Nivan é casado e pai de duas filhas. De acordo com informações da assessoria da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Nivan é líder de governo e "uma pessoa muito querida, sem inimigos na política". Ele está no seu 8º mandato na câmara. Populares afirmam que ele tinha planos de se candidatar novamente nas próximas eleições.

Ao DIA, o Presidente da Câmara, vereador Sandro Lelis (PSL), falou que o parlamentar não apresentou nenhum comportamento anormal nos últimos dias.

"Nivan é um dos vereadores mais atuantes da Casa. Um cara super do bem, amado por todos. Estamos empenhados nesta busca e para entender o que realmente aconteceu. Os aparatos estão montados para resolver esse caso o mais rápido possível e termos o Nivan de novo aqui conosco", ressaltou o presidente da Câmara.

