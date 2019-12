Rio - O Sesc Ginástico, no Centro do Rio, recebe hoje, amanhã e domingo espetáculos de dança e música que jogam luz sobre a questão da acessibilidade na arte, seja por meio do enredo, seja pelos artistas envolvidos. As atividades visam incluir diversos atores do campo da produção cultural, como artistas e professores com deficiência e seus públicos, trabalhando no processo de inclusão.

O espetáculo de hoje, "Vida de Circo", do coletivo Circodança, de São Paulo, une três grandes artes: o circo, a dança e o teatro. Com uma linguagem poética e contemporânea, os 10 artistas circenses e bailarinos - com e sem deficiência - contam a história da Cigana Laura e sua trupe, que vivem em uma lona de circo. O enredo aborda o cotidiano dessas personagens.

Amanhã, quem sobe ao palco do Sesc Ginástico é o Grupo Giradança, de Natal/RN, com o espetáculo "Sem Conservantes", que surge da proposta de trabalhar o corpo fotográfico. Trata-se de fragmentos da memória presente nas fotografias dos processos anteriores de Angelo Madureira e Ana Catarina, que assinam a direção artística, coreografia e pesquisa de linguagem.

O Grupo Giradança é reconhecido pelo trabalho vigoroso de dança contemporânea, a partir do conceito de corpos diferenciados, reunindo artistas que têm se apresentado em palcos de todo o Brasil um trabalho que rompe preconceitos, limites pré-estabelecidos e cria novas possibilidades dentro da dança.

O espetáculo que encerra a programação, no domingo (15), é o duo catarinense A corda em Si, composto pelos músicos Fernanda Rosa, que tem baixa visão, e Mateus Costa, que é cego. No concerto, a dupla apresenta o concerto "LivreMente", um espetáculo sensorial que acontece totalmente no escuro. O público vidente entra no espaço vendado e conduzido por monitores, e marcações táteis no chão auxiliam na orientação. Durante todo o concerto há audiodescrição. O programa é formado por onze canções autorais do grupo.

