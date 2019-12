Rio - Dois inspetores penitenciários foram presos, nesta quinta-feira, por terem levado 1.185 gramas de maconha e 262 gramas de cocaína para a Cadeia Pública Cotrim Neto, em Japeri, na Baixada Fluminense. O material foi colocado no banheiro do pátio de visitas do presídio e seria retirado por internos. Júlio Vicente dos Santos Neves e Thiago Cotrim Chambarelli contaram que receberiam R$ 10 mil pela encomenda.

De acordo com a Secretaria estadual de Administração Penitenciária, a droga foi encontrada durante uma revista no local. Após localizarem o material, os agentes analisaram imagens das câmeras de segurança do presídio, quando foi constatado que Júlio e Thiago eram os responsáveis pela maconha e cocaína.

Galeria de Fotos Foram encontrados 1.185 gramas de maconha e 262 gramas de cocaína Divulgação / Seap Droga estava embalada Divulgação / Seap Material foi colocado em um banheiro na área de visitantes Divulgação / Seap Júlio Vicente dos Santos Neves e Thiago Cotrim Chambarelli Divulgação / Seap Droga encontrada Divulgação / Seap

A droga estava em três grandes embrulhos. No banheiro também foi achado R$ 1 mil em uma lixeira ao lado dos armários dos inspetores.

Os agentes e o material foram levados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registrado. Em seguida, eles deram entrada no Presídio Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.