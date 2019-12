Projeto 'Era uma vez' une pequenos escritores cadeirantes e não cadeirantes

Rio - 'Era uma vez uma menina que tinha câncer'. É assim que começa a história de uma garotinha que ficou careca e sofria bullying na escola. Já em 'A vida de Jubliscleuzo', o personagem principal que é cadeirante vai à escola e precisa ser ajudado por colegas. Ele não conseguia subir ao quarto andar por falta de acesso. Essas histórias e outras dezenas de "Era uma vez" foram contadas em 80 livros escritos por crianças cadeirantes e não cadeirantes do Instituto Irajá.

Os alunos, da pré-escola ao quinto ano do ensino fundamental, narram dificuldades, experiências e todo o aprendizado do convívio diário com as 15 crianças cadeirantes da alfabetização especial. Os temas que passaram pela mobilidade urbana até o dia a dia no ambiente escolar foram escritos de maneira espontânea pelos pequenos. A escola, uma instituição privada no bairro do Irajá, tem uma turma especial em parceria com a ONG One By One.

Em um dos encontros da produção dos livros, definidos como 'mágicos' pela gestora pedagógica do colégio, Anna Paula Araújo, a pequena Lara Evangelista, de 7 anos, conheceu a cadeirante Taynna Vitória, de 14 anos. Segundo Anna, Lara fazia as ilustrações do seu livro quando viu Taynna, que não fala, sendo ajudada a escrever sua história.

"Taynna mostrou, apontando, que o que ela mais gostava era da sua cadeira de rodas. Nessa hora, Lara olhou sem entender. Foi então que ela percebeu que com a cadeira de rodas Taynna consegue ir para todos os lugares", lembra Anna.

Lara, enfeitando seus cabelos encaracolados com um belo laço, confessou que se sentiu surpresa. Autora do livro da menina careca, ela já sofreu bullynig por causa de seu cabelo: "Todas as pessoas merecem respeito. Não é legal rir delas", disse.

Para a mãe de Taynna, Lucimar Gomes, foi gratificante ver a filha participar do projeto: "Cada vitória dela é como se nós duas estivéssemos recebendo um troféu e uma medalha".

A empatia também levou os não cadeirantes a escreverem sobre os problemas vivenciados pelos novos amigos. Foi assim com Gabriel Salles e João Vítor de Souza, ambos de 9 anos. Os dois contaram em seus livros as dificuldades dos cadeirantes. "Se tivessem mais rampas nas ruas, seria mais fácil para eles", avaliou Gabriel.

O tema do projeto foi 'Transformando minha cidade num lugar melhor para todos'. E toda a magia aconteceu: "O livro autoral deu a cada aluno a oportunidade de transformar um sentimento em história e, assim, poder compartilhá-lo, ampliando o seu alcance e seu poder de sensibilizar e mobilizar as pessoas à sua volta".