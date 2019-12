Chefe do tráfico do Morro da Coroa morre durante operação do Bope

Rio - O chefe do tráfico do Morro da Coroa, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, morreu durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) nesta sexta-feira. O líder da comunidade era conhecido como WL.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a equipe policial foi atacada a tiros por criminosos e houve confronto. Ao fim dos disparos, os agentes vasculharam a área e encontraram um ferido, que foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu. Mais tarde, a corporação foi informada de que outro ferido deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul da cidade.

Na ação, foram apreendidos dois fuzis, munições e carregadores. A Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil vai investigar o caso.