Miliciano 'Malvadeza da Perereca' é preso em Copacabana

Rio - Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam Rosivaldo Avelino da Costa, conhecido como "Malvadeza da Perereca", em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira. Já havia um mandado de prisão contra ele.

De acordo com as investigações, Rosivaldo é apontado como integrante de milícia e atua na Comunidade da Perereca, em Bonsucesso. Ele é acusado de tentar executar, em outubro desse ano, Marcus Vinicius dos Santos Martins porque o mesmo não concordava com suas ordens. As investigações apontam, ainda, que Rosivaldo é um antigo integrante da milícia explorando atividades ilegais dentro da Comunidade Perereca.