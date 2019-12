Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste sábado, cartaz com informações sobre Victor Yuri Dantas da Silva, o Do Bem, de 27 anos. Ele é um dos principais autores do sequestro do gerente de um banco, em Niterói, e de sua família, no início deste mês, em São Gonçalo. Victor é considerado foragido da Justiça e procurado pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).



Policias da DRF, coordenados pelo delegado Alexandre Herdy, identificaram Victor e outros bandidos como suspeitos na participação do sequestro da família do gerente. Os criminosos mantiveram as vítimas em cativeiro no interior do Morro do Castro.



Ainda conforme Herdy, Marcelo Batista Vicente, o Cubano, preso em Bangu 3, estabelecia os contatos telefônicos com o gerente do banco, pedindo resgate de R$ 500 mil ao homem. Cubano foi o coordenador do esquema.



No final da tarde do dia 5, as equipes da DRF localizaram a esposa e a filha do gerente, em Alcântara, cerca de 20 horas após o sequestro. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no crime.



Victor deixou a prisão em maio deste ano, e e possui anotações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão, roubo e roubo seguido de morte (latrocínio) e há um mandado de prisão pendente em seu nome



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Victor Yuri e os dos outros envolvidos no sequestro, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.



Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para agentes da DRF.