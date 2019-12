Draco e MP prendem três integrantes de milícia da Praça Seca

Rio - Uma ação conjunta entre a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e o Ministério Público estadual (MPRJ) prendeu três milicianos que agem na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Lilian Cristina Soares Loreto Mendes, de 38 anos; Marco Antonio de Jesus, conhecido como Capela, 47; e Emanoel da Silva de Lima, o Grande, 28, foram encontrados em comunidades de Santa Maria (na Taquara), Sepetiba e Santa Cruz. As prisões aconteceram na sexta-feira.

Paulo de Jesus Aguiar Júnior, Willians Tavares Mendonça da Silva, o Dengudo, 37. Além dos três, também foram cumpridos mandados de prisão contra milicianos que já estavam presos: o Sarpimpim ou Malucão, 34 ; e

De acordo com as investigações, os milicianos da Praça Seca também agem em outras regiões de Jacarepaguá. Desde setembro de 2018, eles praticam extorsão a moradores, comerciantes e prestadores de serviço para oferecer "serviços de segurança", sempre com o uso de armas e ameaças.

Dentre os crimes praticados pelo grupo paramilitar estão roubos, estupros, lesões corporais, exploração e comercialização de sinais clandestinos de Internet, TV a cabo e do comércio de gás e água, monopolização do serviço da venda de botijões de gás e água a moradores, além de receptação veículos e comércio de armas de fogo.