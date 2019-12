Bolsonaro critica vazamento de informações do MPRJ sobre investigação contra o filho

Jair Bolsonaro criticou, neste sábado, o vazamento de informações sigilosas no Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro. Queiroz era lotado no gabinete do parlamentar à época em que Flávio era deputado estadual.



O presidente também criticou os julgamentos sobre o caso sem ainda um processo judicial instaurado. "Será por que falta materialidade para ele e o que vale é o desgaste agora? Quem está feliz com essa exposição aí absurda na mídia? Alguém está feliz com isso. Agora, se eu não tiver cabeça no lugar, eu alopro. Que leve o caso dele de acordo com a legislação que está aí", acrescentou.

Para Bolsonaro, todos os poderes da República precisam ter alguma forma de controle, para evitar abusos. "Não é (controle) do Executivo. Quando começa a perder o controle, buscar pelo em ovo. Eu sou réu no Supremo. Já sofri processos os mais variados possíveis. Então, a questão do Ministério Público está sendo um abuso, eu noto. Qual a interferência minha? Zero", afirmou.