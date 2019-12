Rio - O domingo foi de muito calor e sol forte, o que acabou levando cariocas e turistas para as praias. Com a orla lotada, era difícil ver um espaço na areia. A estação mais quente do ano, o verão, começou neste domingo, e os termômetros chegaram a bater 38°C. Entretanto, segundo o Centro de Operações da Prefeitura, uma frente fria chegará ao município em breve.