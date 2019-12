Witzel repudia ataque à sede do Porta dos Fundos

Rio - O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou no início da tarde desta quinta-feira, 26, que repudia o ataque à sede do Porta dos Fundos e "toda forma de violência ou intolerância". Em agenda no Palácio Guanabara, o mandatário fluminense disse que o caminho correto para buscar a reparação de eventuais danos causados por um conteúdo é o Poder Judiciário, não a violência.



Witzel também esclareceu que o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga, se reuniu de manhã com a equipe do canal para obter mais informações sobre o ocorrido. "Já temos informações mais precisas da câmera que filmou as imagens para que possamos fazer a investigação", disse o governador. "Queremos, no prazo mais rápido possível, encontrar quem são os autores dessa espécie de atentado e dar imediatamente à sociedade as respostas necessárias. Nosso governo é contra qualquer manifestação de violência contra quem quer que seja."

IAB e OAB-RJ repudiam atentado à sede do Porta dos Fundos



O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (OABRJ), emitiram uma nota nesta quinta-feira para manifestar "extrema preocupação com os atos truculentos e de intimidação promovidos contra a sede do Porta dos Fundos e seus integrantes".

As instituições afirmam que o incidente significa efetivo atentado à liberdade de expressão e revela o momento doentio de intolerância que vive a sociedade brasileira.



"Uma das lutas constantes do ser humano é poder falar o que pensa sem ser punido, coagido, encarcerado ou, até mesmo, assassinado. Na Constituição norte-americana, a primeira das liberdades a ser considerada é a de expressão, conhecida como 'a liberdade das liberdades", diz um trecho da nota conjunta.



As instituições defendem que o espaço da diversidade de gênero, credo, raça e sexualidade seja preservado em estado laico.



"A história ensina que o controle do conhecimento, da cultura e das artes é uma das etapas dos regimes marcadamente autoritários, que ideologicamente dialogam com a censura. O IAB e a OAB, em nome da liberdade de pensamento, repudiam os atos de violência cometidos e manifestam permanente defesa da legalidade democrática, bem como reafirmam seu papel de defesa das prerrogativas constitucionais, opondo-se severamente ao anti-intelectualismo, à censura, à intolerância social e ao terror", diz o texto.

O IAB e a OAB dizem que estão confiantes de que as autoridades policiais competentes identificarão os seus responsáveis.

Polícia diz que quatro pessoas participaram do ataque à sede do Porta dos Fundos

A Polícia Civil disse que quatro pessoas foram identificadas como responsáveis pelo ataque à sede do Porta dos Fundos, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, na madrugada de terça-feira. A informação foi dada durante uma coletiva de imprensa, no início da tarde desta quinta, na sede da corporação, no Centro.

O delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro, titular da 10ª DP (Botafogo), que está a frente da investigação, informou que os criminosos usaram uma moto e um carro para praticar o crime. As placas dos automóveis já foram identificados.

"Os supostos autores estão sendo intimados para prestar depoimento", conta o delegado, dizendo que após a análise de imagens de câmeras de segurança da região, eles conseguiram ver os rostos das pessoas envolvidos no ataque. "Duas delas estavam na moto e as outras duas no carro", explica o delegado titular da investigação.

O ataque ao Porta dos Fundos aconteceu na madrugada de terça, na sede da produtora no Rio, que fica no Humaitá. Na ocasião, três coquetéis molotov foram disparados contra a fachada do prédio. Houve um princípio de incêndio, que foi controlado por um agente que estava trabalhando no local. Ninguém ficou ferido.