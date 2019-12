Preso traficante envolvido em assalto ao Ceasa que terminou com duas mortes

Rio - Agentes da 41ª DP (Tanque) prenderam, no fim da tarde desta quinta-feira, o traficante Diego Ribeiro Ferreira Gonçalves, de 28 anos. Integrante do tráfico de drogas do Morro Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, ele é apontado como um dos participantes do assalto no Ceasa que terminou com a morte de um segurança e de uma funcionária, em agosto de 2015.

De acordo com a Polícia Civil, Diego foi encontrado em Sepetiba, na Zona Oeste, após ser monitorado pelo setor de inteligência da secretaria. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto por latrocínio (roubo seguido de morte), no caso do Ceasa.

Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 1 mil para quem desse informações que levassem à prisão de Diego. Recompensa era de R$ 1 mil - Divulgação / Disque Denúncia



O CASO

O assalto ao Ceasa aconteceu no dia 18 de agosto de 2015. Além de Diego, Douglas Donato Pereira, o Diná Terror, e Leonardo Dias Guimarães, o Léo Mingau, também participaram do crime. Na ocasião, a funcionária Mariane dos Santos Silva e o segurança Antenor Silva Rios Neto foram baleados e morreram durante um tiroteio entre os criminosos e seguranças do local.

De acordo com as investigações, os assaltantes chegaram no Ceasa em dois carros e renderam a funcionária na frente de uma agência bancária que fica dentro do centro de abastecimento. Mariane costumava depositar o dinheiro do mercado e chegou ao banco no automóvel da empresa.