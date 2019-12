Mulher é presa ao transportar mais de 2 kg de cocaína no Galeão

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (27), uma mulher que tentava embarcar para Amsterdã, na Holanda, transportando 2,235 kg de cocaína. O caso aconteceu no Aeroporto Tom Jobim, conhecido como Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Ainda de acordo com a PF, a droga foi encontrada em um fundo falso da mala que a mulher levava e foi detectada pelo raio-x durante a inspeção de bagagens. A presa, que não teve o nome e idade divulgados, será indiciada por tráfico internacional de drogas.