Últimos dias para negociar dívidas com a prefeitura

Rio - Que tal começar o ano novo sem dívidas? Pelo menos isso é possível com a Prefeitura do Rio. O contribuinte que está em débito com o poder municipal tem até o dia 2 de janeiro para aderir ao programa Concilia Rio. Por meio da ação, é possível renegociar os vencimentos inscritos ou não em dívida ativa das taxas de IPTU, TCL, ISS e ITBI, entre outros. Os descontos sobre os encargos extras, por exemplo, podem chegar até a 100%, dependendo do método de pagamento escolhido.

Para o pagamento à vista de débitos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa, que tenham execução fiscal ajuizada antes de 9 de junho de 2005 e valor atualizado igual ou inferior a R$ 50 mil, antes de 31 de dezembro de 2018, o desconto é de 100% nos encargos moratórios, multas de ofício e correção monetária. Nos demais casos de pagamento à vista da dívida, o desconto é de 80% nos encargos moratórios e multas de ofício. Caso o contribuinte opte por parcelar o débito em até 12 vezes, o desconto nos encargos e multas será de 60%. Entre 13 e 24 vezes, de 40%; e entre 25 e 48 vezes, de 25%.

Quem parcelar a dívida deve ficar atento às regras do programa. Se deixar de pagar uma parcela, perde direito aos descontos e o valor a ser pago retorna ao original.

Para formalizar o parcelamento, o contribuinte deve apresentar, em um dos postos da Procuradoria-Geral do Município (PGM), identidade e CPF ou procuração com firma reconhecida, quando estiver representando o devedor.

R$ 2,5 milhões em guias

A Secretaria Municipal de Fazenda já contabilizou cerca de R$ 2,5 milhões em guias emitidas para pagamento de taxas por meio do Concilia Rio. Mais de 40 empresas já aderiram ao programa de renegociação de débitos com descontos, e a expectativa é que até R$ 5 milhões sejam arrecadados só com as taxas nesta edição.