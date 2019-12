Rio - A equipe de Segurança Empresarial da Cedae flagrou nesta sexta-feira (27) duas ligações clandestinas, popularmente conhecidas como “gatos”, usadas para abastecer 13 quitinetes na Travessa Maria José, em Madureira.



Os técnicos identificaram que as ligações tinham diâmetro de três quartos de polegada. Os “gatos” eram utilizados para abastecer duas caixas d'água com capacidade para armazenar mil litros cada uma. O fato será registrado na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).



Vale lembrar que furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas de água podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.